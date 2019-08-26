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В Украине разыскивают опасного насильника, сбежавшего от правоохранителей: фото

понедельник, 26 августа 2019, 12:50
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В Николаевской области полиция объявила розыск насильника, который должен получить приговор суда.

Об этом пишет издание "Киев оперативный" в Telegram.

Преступника зовут Демиденко Александр, ему 28 лет, родился в Новом Буге.

Его подозревали в изнасиловании женщины в парке. Суд установил его вину, и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Преступник подал апелляцию, однако суд ее не принял. После этого мужчина принял решение избежать приговора бегством.

Полиция объявила Александра Демиденко во всеукраинский розыск.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции объявили розыск мужчины в Киеве, который подозревается в изнасиловании девушки в Дарницком районе. Правоохранители назвали его приметы и показали фото.

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