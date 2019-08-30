Синоптик показала непогоду, накрывшую Украину: кому не повезет

В западных областях Украины 30 августа ожидаются ливни и грозы, хотя прошлые прогнозы давали максимум локальные дожди в Карпатах и прилегающих регионах.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, обильные осадки здесь ожидаются ночью.

"Очаг разросся до ливней и гроз, хотя предыдущие прогнозы давали локальные дожди максимум в Карпатах и в прикарпатских областях. До конца суток на Западе Украины местами ливни, грозы, возможны град и шквалы. При дождях - ощутимое снижение температуры воздуха", - пишет она.

Синоптик добавила, что 31 августа могут пройти локальные дожди на севере Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 31 августа и 1 сентября в Украине будет сухо и тепло, только на севере возможны дожди.