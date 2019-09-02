Как отметили первый звонок в прифронтовом поселке на Донбассе: фото

В понедельник, 2 сентября, в большинстве украинских школ прозвенели первые звонки, и школа в прифронтовой Талаковке на Донбассе не стала исключением.

Фото с первой линейки опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Посетили, чтобы поздравить первоклассников и выпускников с первым звонком. Для них этот день чрезвычайно волнующий. Учебники, которые мы подарили первоклассникам и выпускникам школы помогут познать что-то новое и интересное. Поэтому хотим пожелать им хороших оценок, любить и уважать учителей и мирного неба", - рассказала младший лейтенант Объединенного центра ЦВС города Мариуполь Анна Вержбицкая.

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В этом году в школе будут учиться 302 ребенка, в том числе 49 первоклассников.

Подробнее о том, как выглядят школы-призраки в прифронтовой зоне, читайте в материале "Апострофа": Первое сентября на Донбассе: как выглядят школы-призраки в Широкино и Зайцево.