Под Черкассами простились с умершим от тяжелых ранений бойцом ВСУ: трогательные фото

Во вторник, 3 сентября, в городе Христиновка, Черкасской области, прошла церемония прощания с украинским бойцом Александром Грицаюком, погибшим от ран, полученных в зоне Операции Объединенных сил.

Об этом в Facebook сообщает Христиновская райгосадминистрация.

Церемония прошла в помещении районного Дома культуры. Перед этим настоятель храма Святой Троицы протоиерей отец Геннадий провел панихиду по погибшему бойцу.

В церемонии приняли участие более 1000 человек, в том числе руководители района и города, представители городского самоуправления, депутаты местных советов, делегации трудовых коллективов, военнослужащие, общественные организации и обычные жители города.

В последний путь бойца провели колонной через центр города. Возле стелы участникам АТО жители города опустились на колени, чтобы почтить память Александра Грицаюка.

Похоронен боец был в селе Сарны Монастырищенского района, где он родился и где проживает его мать.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных.