Появились яркие фотожабы на Зеленского и хит про 3 сентября

В среду, 3 сентября, в сети появилась актуальная фотожаба с Михаилом Шуфутинским и символикой "Зе-команды" президента Владимира Зеленского.

Фотожабу выложил у себя в Facebookжурналист Аркадий Бабченко.

"Ну ладно, ладно. Не удержался. Извините", - заметил он.

Пользователи под публикацией отметили некоторые нюансы из текста композиции Шуфутинского и провели параллели с украинской политикой. Также главе украинского государства было предложено переименовать партию хотя бы на один день.

Как сообщал "Апостроф", ранее социальные сети вновь взорвались бурей шуток, связанных с песней Михаила Шуфутинского "3 сентября". Песня была выпущена еще в 1994 году, в ней говорится о расставании мужчины со своей возлюбленной и о сохраненных воспоминаниях о ней.

В интернете песня стала популярной благодаря российской соцсети Вконтакте в 2013 году, и с тех пор ежегодно пользователи либо повторяют "заученный материал", либо публикуют новые мемы и фотожабы к 3 сентября. Сам ее исполнитель активно пользуется интернет-популярностью и периодически публикует тематические видео в соцсетях.