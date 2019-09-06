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Экс-кандидат в президенты России поделилась фото без нижнего белья
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Экс-кандидат в президенты России поделилась фото без нижнего белья

пятница, 06 сентября 2019, 10:05
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Экс-кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак показала свою фотографию без трусов.

Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото видно ее обнаженное тело, а причинное место прикрыто книгой автора Константина Богомолова "Так говорил Богомолов". Книжку она разместила на животе, подперев согнутыми коленями, демонстрируя при этом, что на ней нет нижнего белья.

"А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... - Я тоже о них не забываю... А ты знаешь мой самый твердый принцип? - Нет - До свадьбы-ни-ни!", - написала Собчак под снимком.

Как сообщал "Апостроф", российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вскоре после развода с актером Максимом Виторганом закрутила роман с 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Стало известно о том, что пара намерена пожениться.

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