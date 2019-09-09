Гоп-стоп работает: в Крыму указали, зачем Путину новые украинские пленники

Известный блогер Roksolana Today & Крым указала на план президента РФ Владимира Путина по обеспечению оккупированного Крыма питьевой водой.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Так, по ее мнению, российские силовики будут задерживать украинских граждан по надуманным поводам и фабриковать в отношении их уголовные дела ровно до тех пор, пока украинская сторона не гарантирует поставки воды на оккупированный полуостров.

В качестве доказательства своей версии она предоставила скриншот комментариев жителей Крыма на местном форуме, которые описали схему.

"России нужна вода в Крым. В Крыму-около 2 миллионов украинских граждан. Для людоедского режима Путина - это даже не вопрос после вчерашнего. Легко! Надо нас больше нахватать и обвинений поабсурднее налепить. Гоп-стоп работает! Доказано мудрым народом Украины - паблик Севастополя", - заметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич прокомментировал намерения оккупационных властей Крыма договориться о поставках воды по Северо-Крымскому каналу. По его словам, такие заявления не имеют правовой основы.

Днем, 9 сентября российские СМИ сообщили, что на административной границе с оккупированным Крымом произошло очередное задержание граждан Украины.