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Журналисты рассказали, как нотариус со скандальной репутацией спасает "черных" риэлторов

вторник, 10 сентября 2019, 10:04
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В Киеве была задержана банда "черных риэлторов", которая в 2014-15 годах в незаконный способ завладевала чужим имуществом - ее организаторы и участники похищали владельцев недвижимости и держали в плену, пока те не отдавали свою собственность. В 2017 году сотрудники ГПУ передали их дело в суд, но Днепровский районный суд города Киева его так и не рассмотрел.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Черные" риэлторы и "черные" нотариусы: кто и как их покрывает".

Члены банды находятся в СИЗО на Лукьяновке, суд каждый раз продлевает им меру пресечения. Обвиняемые часто меняют адвокатов и таким образом затягивают дело.

Также следует отметить, что иногда на заседания не является прокурор ГПУ, что автоматически переносит заседания суда.

У одной из фигуранток дела Оксаны Чендей журналисты нашли квартиру в 254 кв.м., ее требует вернуть законный владелец, гражданин Великобритании. Есть сведения, что подозреваемой в удерживании чужой собственности помогала частный нотариус Апатенко Марина, которая ранее фигурировала в деле о подделке документов родственника бывшего регионала Сергея Кивалова. В данный момент в Минюсте проверяют деятельность Апатенко, в связи с тем, что в отношении нее уже на сегодняшний день набралось около 50 жалоб.

Следующее рассмотрение по делу "черных риэлторов" планируется 11 сентября.

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