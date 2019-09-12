Боевики ЛНР передали Украине более 50 человек: опубликованы фото

В четверг, 12 сентября близ города Счастье состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в заключении на оккупированных территориях Луганской области.

Об этом рассказал омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook.

Она отметила, что боевики "ЛНР" передали представителям Украины 54 человека. Самому младшему из них 26 лет, а самому старшему - 61.

Также Денисова подчеркнула, что после прохождения необходимых процедур одного человека освободят в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Также было передано 10 уголовных дел по переданным лицам.

"Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - отметила омбудсмен.

Также она добавила, что всего с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, с Донецкой – 13, из них 105 освобождены.

"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Людмила Денисова детально рассказала о договоренностях между РФ и Украиной по дальнейшему обмену пленными.