Коломойский возглавит топ-телеканал Украины: что известно

Украинский олигарх Игорь Коломойский собирается занять должность генпродюсера канала 1+1.

Об этом говорится в сообщении экс-нардепа Сергея Лещенко в Telegram.

"Это не шутка - Коломойский объявил об этом во время нашего обмена репликами в кулуарах конференции YES", - отметил он.

По словам Лещенко, любая другая кандидатура на пост генпродюсера "будет вызывать ревности у предыдущего руководителя 1+1 Александра Ткаченко".

"По отношению к Коломойскому у Ткаченко таких эмоций, по его мнению, быть не должно", - написал бывший народный избранник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коломойский с иронией прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что она получала угрозы с его стороны.