Украинцев ждет горячая пятница: карта и свежий прогноз

В пятницу, 13 сентября, по всей территории Украины прогнозируется сухая и теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают во всех регионах солнечную погоду с облаками, но без осадков. Температура воздуха в среднем по стране составит от 24 до 27 градусов тепла днем и 10-12 градусов ночью.

Прохладнее всего будет в западных регионах страны. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской области температура воздуха составит от 23 до 25 градусов днем и от 9 до 11 ночью.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Резкая смена температуры: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю.