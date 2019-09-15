Одиозный экс-регионал засветился на странном фото в Крыму

Бывший нардеп и сторонник сепаратистов Олег Царев засветился в аннексированном Россией Крыму.

Соответствующее фото опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Свежие фоточки: Царев в Ялте, на форуме "Вмєстє". Странная компания. Они там спиваются "вмєстє", старательно ностальгируя по совку?" – подписал фото он.

На фото Царев делает селфи с актерами Андреем Стояновым, Александром Михайловым и Еленой Цыплаковой. С актерами Царев встретился, судя по фото, в рамках Международного телефорума "Вместе", который российские оккупанты провели в аннексированной Ялте.

"Жулье с ворьем", "Селфи с обезьянкой на набережной Ялты! Царев! Совсем денег нет?" – прокомментировали снимок в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Царев пожаловался на главарей Крыма.