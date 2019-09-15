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Украинцев порадовали погодой на начало недели: карта

воскресенье, 15 сентября 2019, 22:04
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В понедельник, 16 сентября, на большинстве территории Украины ожидается теплая погода без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в стране днем будет +20...+23 градуса за Цельсием и +7...+10 ночью. В южных областях воздух в дневное время суток прогреется до +24...+28.

В понедельник осадки в Украине не прогнозируются, за исключением Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 16 сентября также без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице ночью столбики термометров опустятся до +9...+11, днем поднимутся до +20... +22 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в Украине ожидается несколько волн похолодания, одна из которых придет уже в ближайшие дни.

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