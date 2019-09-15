Все уже позади: Сенцов взволновал сеть тюремным фото

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный во время обмена пленными в субботу, 7 сентября, встревожил новым снимком из камеры тюремного заключения.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Постскриптум про банку. …. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещях никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал он.

В сети тут же стали комментировать фото и благодарить за то, что выбрался "из адища" и остался жив.

Напомним, что речь идет о банке, обклеенной желтой и синей полосками, которая стояла в камере Сенцова и которую он всегда возил с собой во время этапирования.

Как сообщал "Апостроф", украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена в рамках масштабного обмена в субботу, 7 сентября, сжег в огне "символ России" – тюремную робу.