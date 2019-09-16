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"Бархат" сезона: появилось свежее фото "аншлага" на пляже в оккупированном Крыму

понедельник, 16 сентября 2019, 08:08
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В аннексированном Россией Крыму курортный сезон закончился, так и не начавшись.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

"Бархат сезона сворачивается не развернувшись", - говорится в подписи к фото пустого пляжа в аннексированной Евпатории, на котором практически нет отдыхающих.

На снимке можно увидеть пустой берег моря в курортном городе, где даже зонты от солнца опущены из-за отсутствия туристов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фото пляжей Крыма с высоты птичьего полета.

Напомним, на зависть оккупантам в Крыму, в сети показали фото и видео переполненных пляжей курортного поселка Лазурное Херсонской области.

Также появились интересные фото пляжей в Крыму - пляжей Коктебеля, Ялты, Гурзуфа, Поповки.

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