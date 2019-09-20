RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 сентября

07:27
Боевики устроили масштабные обстрелы украинских военных на Донбассе
07:22
В США неизвестный открыл огонь по людям: есть раненые, фото
07:08
В Киеве на глазах у полицейских напали на депутата: фото
06:57
В центре Киева пьяная женщина устроила жесткое ДТП: фото, видео
06:30
Гороскоп на 20 сентября: Рыбы должны помогать окружающим, а Скорпионам нужно разнообразить свою жизнь
06:29
Холодно и мокро: синоптики дали зябкий прогноз погоды на пятницу
05:32
Денег нет, но: в сети показали на фото богатства крымской "гавани"
04:20
И Баканову не звоните: в сети подняли на смех призыв молиться за Зеленского
03:16
Ученые нашли в Солнечной системе предвестника большой катастрофы
02:28
Десятки миллионов жертв за два дня: ученые заявили об угрозе страшной болезни
01:26
В сети показали топ разочарований крымского лета в 2019 году
01:25
Команда из Люксембурга сотворила футбольное чудо в 1-м туре Лиги Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Холодно и мокро: синоптики дали зябкий прогноз погоды на пятницу

пятница, 20 сентября 2019, 06:29
переглянути новину українською

В пятницу, 20 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, а на высокогорье Карпат выпадет мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

20 сентября на западе, севере, а также в Виннице, Кропивницком, Черкассах и Полтаве ожидаются осадки и, вероятно, грозы. Температура в этих районах составит +16 +23 градуса.

Теплее всего будет на Херсонщине (+30 +32 градуса) и в оккупированном Крыму (+31 +33), зато наименьшая температура ожидается на Ивано-Франковщине (+19 +21 градус).

Кроме того, почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду.

"Ну, ничего, переживем, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник будет значительно больше солнца, а в течение 22-23 сентября существенно потеплеет", - утешила синоптик Наталья Диденко.

А также добавила, что не надо "красоваться", а заботиться о здоровье и тепло одеваться.

"И о себе не забывайте, ведь коварные сезонные вирусы уже подстерегают тех, кто не читает прогнозы погоды и легкомысленно ходит с джинсовыми дырками на коленях и еще любуется на себя в витринах августовским тоненьким гардеробом", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", синоптик дала прогноз до конца недели.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Захват столицы: как власть Зеленского будет управлять Киевом по частям

Санкции против России: как заставить Путина уйти из Украины

В Москве хотели захватить пол-Украины: что рассказал бывший узник Кремля Карпюк

​Хотят ли русские земли: какие риски для нацбезопас­ности несет земельная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: