Холодно и мокро: синоптики дали зябкий прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 20 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, а на высокогорье Карпат выпадет мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

20 сентября на западе, севере, а также в Виннице, Кропивницком, Черкассах и Полтаве ожидаются осадки и, вероятно, грозы. Температура в этих районах составит +16 +23 градуса.

Теплее всего будет на Херсонщине (+30 +32 градуса) и в оккупированном Крыму (+31 +33), зато наименьшая температура ожидается на Ивано-Франковщине (+19 +21 градус).

Кроме того, почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду.

"Ну, ничего, переживем, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник будет значительно больше солнца, а в течение 22-23 сентября существенно потеплеет", - утешила синоптик Наталья Диденко.

А также добавила, что не надо "красоваться", а заботиться о здоровье и тепло одеваться.

"И о себе не забывайте, ведь коварные сезонные вирусы уже подстерегают тех, кто не читает прогнозы погоды и легкомысленно ходит с джинсовыми дырками на коленях и еще любуется на себя в витринах августовским тоненьким гардеробом", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", синоптик дала прогноз до конца недели.