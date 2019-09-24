Боевики ДНР сделали громкое заявление по обмену пленными: озвучена формула

Боевики ДНР сообщили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле "50 на 88".

Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

“Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену" - заявила "омбудсмен" ДНР.

Как сообщал "Апостроф", следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией находится на фазе согласования. Сейчас обмен пленными решается в Минском и Нормандском формате.

Кроме того, 23 сентября после переговоров команды президента по вопросу нового обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Зеленский заявил, что через месяц будет известно, сколько пленных вернутся домой в ближайшее время.