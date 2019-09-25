Нужно знать, к кому обращаться: в Украине метко пошутили об импичменте Трампа

В соцсетях с юмором отреагировали на заявление о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Барышевский районный суд отменил процедуру импичмента Трампа», - пошутил на своей странице в Facebook медиа-эксперт Александр Глущенко.

Барышевский районный суд известен своими скандальными решениями, в частности о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp Airlines. Кроме того, суд в Барышевке запретил Екатерине Рожковой исполнять обязанности первой замглавы Нацбанка и принимать участие в заседаниях правления НБУ.

Подробнее о скандале по поводу импичмента Трампа читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.