СССР возвращается: что творится в минздраве после ухода Супрун, фото

В среду, 25 сентября, в Министерстве здравоохранения начали фиксировать приход сотрудников на работу по спискам на входе: подозревают, что это делается для увольнения кадров, оставшихся от предыдущей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook сотрудник Минздрава Александр Данилюк.

"Аудит" начался с "диджитализации": регистрации на бумаге прихода на работу", – пишет Данилюк.

В комментариях добавляют, что почти всем сотрудникам выдали предупреждения за опоздание на работу.

"Одно предупреждение уже есть. Когда имеют цель уволить – уволят. К сожалению", "Спалились! Начинают наказывать за то, что опоздал на 1 минуту, или на 2 минуты, слишком быстро ушел с работы, им главное, чтобы ты сидел за столом, главное сидеть. Можно и ничего не делать", "Эти старые партийные кадры умеют нервы мотать, держитесь", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что новое руководство ведомства давит на глав директоратов Министерства, чтобы они увольнялись со своих должностей.