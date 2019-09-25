Власть в США меняется: появились яркие фотожабы с Зеленским и Богданом

Пользователи соцсетей высмеивают начало импичмента президента США Дональда Трампа фотожабами с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Богданом.

Демократы долго искали поводы, чтобы начать процедуру импичмента и наконец нашли. Речь идет о претензиях Байдена к Трампу, который, по мнению первого, говорил "недопустимые вещи" во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Противники американского президента восприняли это как шантаж.

В ответ на происходящее, автор создал фотожабу, где Зеленский лично объявляет импичмент президенту США Дональду Трампу.

На другой фотожабе показан глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который стал президентом Америки.

Другой мем подписан: "Продолжайте в том же духе, идиоты!".

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли конфликт, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Также в США заявили о начале расследования в отношении возможного давления со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины.

Позже Трамп заявил, что не оказывал давления на главу Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся громкий скандал.