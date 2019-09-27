В Украине "на горячем" поймали членов крупной банды, угонявшей элитные авто: фото

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную банду, которая похищала элитные автомобили.

Об этом СБУ сообщила на странице в Facebook.

Мошенники переоборудовали и продавали украденные авто запчастями. Кроме того, они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение. Злоумышленники действовали под руководством известного "криминального авторитета".

В ходе операции СБУ и оперативников по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, задержали "на горяче" активных членов трех банд.

Правоохранители изъяли похищенные транспортные средства, так называемые "двойники", специальные технические средства, устройства для отпирания и заведения транспортных средств различных марок, поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотики.

Помимо того, оказалось, что деятельность группировки скрывал сотрудник ГУ Нацполиции за вознаграждение.

Таким образом, во время досудебного следствия задокументировано 17 угонов элитных авто общей стоимостью почти 400 000 долларов США, два эпизода использование специальных технических средств для угона машин и один факт вымогательства денег за возврат автомобилей.

Помимо того, правоохранители вернули законным владельцам 8 похищенных транспортных средств и предупредили на стадии покушения незаконное завладение тремя транспортными средствами.

Тринадцати участникам группировки объявлено подозрения, восьми из них, в том числе "криминальному авторитету", в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации). Полицейскому по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

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