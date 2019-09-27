Воздвижение Креста Господня: что можно и категорически нельзя делать в этот день

В пятницу, 27 сентября, православные христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, у верующих принято поклоняться Кресту - символу прощения грехов.

Традиционно в этот день принято молиться о прощении грехов и соблюдать церковные и народные заветы.

В этот день запрещено: начинать новые дела, ссориться, употреблять в пищу продукты животного происхождения, устраивать шумные застолья, работать на земле.

Приметы на 27 сентября были следующими:

- "Кто на Воздвижение соблюдает пост, получит прощение семи грехов";

- "Если журавли летят, не торопясь, достаточно высоко и курлычут, то осень будет теплой. Глядя на птиц, принято загадывать желание – оно сбудется".

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты рассказали о приметах и обычаях на день осеннего равноденствия.