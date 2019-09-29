Скоро будет торговать картошкой: сеть повеселила забавная фотожаба с Винником

В сети опубликовали смешную фотожабу с украинским певцом Олегом Винником.

Об этом сообщают в группе "Баба и кот" в Facebook.

На картинке изобразили Винника после вопроса: "Ну что там? Всем мир?".

Пользователи сети также прокомментировали фотожабу.

Отметим, что после участия Винника в российской акции у него стало гораздо меньше поклонников, о чем они сами написали в интернете.

Напомним, украинский певец Олег Винник, который оказался в центре скандала из-за участия в российской акции "Всем мир", ответил на вопрос, чей Крым.

Как ранее сообщал "Апостроф", пресс-служба музыканта заявила, что участие украинского певца Олега Винника в российской акции "Всем мир" не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста.