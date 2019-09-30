Опасного убийцу-беглеца поймали на выезде из Украины: подробности

Украинские пограничники задержали осужденного за убийство 36-летнего Владимира Касапа, который ранее сбежал из тюрьмы, во время попытки выехать в Молдову.

Об этом сообщает ТСН.

Касапа задержали пограничники на пункте пропуска Кучурган-Первомайск при попытке покинуть Украину.

Напомним, что в тюрьму мужчина попал за убийство гадалки. Ему не понравилось, что она ему нагадала. Мужчина задушил женщину в ее же доме и спрятал тело во дворе.



Из восьми лет заключения мужчина успел отсидеть всего два. По неофициальной информации, в Вознесенской колонии ему позволили жить на поселении с лояльным режимом. Именно так ему и удалось скрыться. Сейчас за побег ему грозят дополнительные 5 лет за решеткой.

Как сообщал "Апостроф", 27 сентября на административной границе оккупированного Крыма задержали подозреваемого в участии в международной наркотической группировке.