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В кулуарах Рады заметили неожиданных "гостей" из России: в сети ажиотаж

среда, 02 октября 2019, 22:23
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В кулуарах Верховной Рады заметили неожиданных "гостей" - журналистов из Российской Федерации, что вызвало бурные обсуждения в сети.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил журналист Алексей Трохимчук.

"В кулуарах украинского парламента беспрепятственно тусят российские журналисты. Причем не скрывают этого. Причем ведут себя иногда откровенно нагло. Вопрос: а зачем они здесь и почему их аккредитовали?" - поинтересовался он.

В свою очередь, руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что возможность посещения российскими журналистами Верховной Рады объясняется отсутствием запрета на аккредитацию в парламенте представителей иностранных СМИ. Позже она уточнила, что представителей российских СМИ в среду, 2 октября, в парламенте не было.

"Ни одного российского СМИ не аккредитовано, хотя и нет запрета. Сегодня были россияне под флагом ВВС и "Вашингтон пост", - сообщила Кармелюк.

Как раньше сообщал "Апостроф", в соцсетях бурно обсуждают поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде.

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