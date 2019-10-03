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Как оформить субсидию в Украине онлайн: появилась пошаговая инструкция

четверг, 03 октября 2019, 20:47
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В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как оформить льготы на оплату коммунальных услуг, не выходя из дома.

Соответствующая инструкция опубликована на официальном сайте ведомства.

Прежде всего, первым шагом, необходимо зайти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику "Е-сервисы". В этой рубрике нужно выбрать раздел "Субсидии". Уже здесь необходимо заполнить форму, выбрав один из трех способов регистрации.

В случае, если выбрать "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", то в таком случае подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

Если же выбрать "регистрация или вход по адресу электронной почты", то обязательно нужно подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

После заполнения всех необходимых реквизитов нужно проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и отправить документ.

Если все прошло успешно, то на электронный адрес придет сообщение о том, что электронное заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано и будет указан его номер. На всякий случай необходимо сохранить его.

Подробнее о том, хватит ли выделяемых денег на субсидии украинцев, читайте в материале "Апострофа": Субсидии-2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь.

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