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В оккупированном Крыму заявили о прорыве санкций, но что-то пошло не так

суббота, 05 октября 2019, 05:29
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В порту Феодосии оккупированного Крыма местный житель увидел корабль из Сирии и решил, что санкции были сняты, о чем поспешил сообщить в местном паблике в соцсетях. Однако другие пользователи его восторга не разделили.

Об этом рассказал блогер "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Ватник (видимо, из понаехавших), увидел в феодосийском порту сухогруз из Сирии и решил сообщить о прорыве санкций. Но в комментариях что-то пошло не так - собрались агенты Госдепа и хунты", - заметил блогер.

Он опубликовал 10 ответов на публикацию автора, где участники той же группы объяснили, что корабль стоит в этом порту уже давно, сирийский режим Башара Асада находится в "особых отношениях" с Кремлем и поэтому морское сообщение Сирии с украинским полуостровом не прекращалось, а также пошутили, что судно может принадлежать "запрещенной в России организации" ИГИЛ, поэтому на опасность санкций внимания не обращает.

Как сообщал "Апостроф", ранее США ввели ряд новых индивидуальных санкций против граждан и компаний России, которые были причастны к доставке авиационного топлива для подразделений армии РФ и армии Башара Асада в Сирии.

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