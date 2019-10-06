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"Украинский" скандал в США: в деле появился еще один важный свидетель

воскресенье, 06 октября 2019, 21:50
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Марк Заид, адвокат информатора, который первым рассказал о сделке президента США Дональда Трампа с Украиной и вызвал расследования об импичменте, заявил, что представляет еще одного информатора.

Об этом сообщает "ABC News".

Как отмечается, второй информатор - его также описывают как служащего разведки - из первых уст знает о некоторых обвинениях, изложенных в первоначальной жалобе, и прошел собеседование с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.

Майкл Аткинсон - независимое должностное лицо, которое должно следить за соблюдением правил в своем ведомстве (назначен на эту должность президентом Трампом). Он определяет, есть ли серьезные основания для того, чтобы рассмотрение жалобы пошло дальше.

Сообщается, что существование второго информатора, особенно того, кто может говорить непосредственно о событиях, связанных с разговорами президента по Украине, - может подорвать повторное настаивание Трампа, что первоначальная жалоба, опубликованная 26 сентября, была "абсолютно неточной".

Напомним, эта первоначальная жалоба на семи страницах утверждала, что Трамп подтолкнул власти Украины к расследованию против своего политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а затем неназванные высокопоставленные чиновники Белого дома пытались скрыть улики об этом.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Станет ли "Украинагейт" роковой ошибкой Трампа?

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