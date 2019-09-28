Станет ли "Украинагейт" роковой ошибкой Трампа?

Разговор Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским попал под перекрестный огонь скандальной схватки американского президента с другим кандидатом в президенты Джо Байденом, поместив Украину в эпицентр международных новостей. В то время как оба политических конкурента сталкиваются с множеством критики и обвинений в коррупции, так называемый "Украинагейт" вполне серьёзно может оказаться политическим крахом для одного из двух - или даже для обоих. Сделал ли президент Трамп роковую ошибку, фактически подорвав свою президентскую кампанию 2020 года, или скандал с Байденом послужит полезным инструментом в более широкой стратегии нынешнего президента США - читайте в нашем материале.

Дональд Трамп и его главный адвокат Руди Джулиани обвинили кандидата от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена в злоупотреблении своим положением с целью прекратить расследование против украинской газовой компании под названием Burisma Holdings - компании, где, как выяснилось, сын Байдена занял место в совете директоров в 2014 году. После того, как Барак Обама назначил Байдена своим руководителем по Украине, тогдашний вице-президент активно подтолкнул украинского лидера Петра Порошенко уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина.

Однако, предполагаемые обвинения до сих пор не нашли никакого фактического смысла. Когда Шокину было предложено уйти в отставку, одно из двух расследований в отношении Николая Злочевского (владельца Burisma) уже провалилось в британском суде. Еще один был давно переведен в Национальное антикоррупционное бюро Украины, оставляя юрисдикцию Генеральной прокуратуры. К тому же, второе расследование априори не могло иметь отношения к Хантеру Байдену: рассматривались события 2010-2012 годов, в то время как Байден-младший присоединился к Burisma в 2014.

Стоит отметить, что информация по обоим делам - включая даты и ответственные структуры - достаточно доступна. С навыками адвоката Руди Джулиани и предприимчивостью Дональда Трампа, они не могли не заметить отсутствие правового потенциала в скандале с Байденом. Стоит лишь быстро проверить факты, чтобы убедиться, что реальность не соответствует повествованию республиканцев – запрошенное Трампом расследование абсолютно бесперспективно.

Более того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже передал материалы дела бывшему мэру Нью-Йорка и зачинщику саги, связанной с Байденами. Руди и его команда, в свою очередь, пришли к выводу, что расследование в рамках американской системы правосудия не имеет смысла – отсутствует состав преступления. Однако отсутствие юридических перспектив не означает отсутствие перспектив для пиара. Украинское официальное расследование в отношении семьи Байденов оказалось бы полезным инструментом для устранения Джо Байдена как конкурента.

Почему же тогда Дональд Трамп давит на лидера украинского государства в расследовании Байдена-Шокина-Бурисмы, рискуя обратить ситуацию против себя? В конце концов, давление Трампа на Владимира Зеленского возымело обратный эффект, и теперь обвинения в коррупции и ходатайство об импичменте адресованы ему. Ответ кроется в специфике республиканского и демократического электоратов.

Пиар дороже истины

Трамп всегда использовал негативную рекламу, чтобы привлечь внимание общества к своей персоне. Начиная от относительно невинного обзывания доклада Мюллера и предполагаемого сговора с Россией, президент США сумел использовать скандалы как средство для разжигания своего основного электората. Например, всего несколько дней назад Трамп напал на журналистов, назвав их "животными" и "подонками". И с каждым новым сомнительным шагом президента демократы все больше возмущаются, а республиканцы испытывают желание поддержать своего лидера. Теперь можно увидеть тот же сценарий, который разваливается: опросы не показывают снижения рейтинга поддержки Дональда Трампа. Последний опрос Байдена против Трампа даже показывает, что нынешний президент выиграл на четыре очка, что является заметным изменением по сравнению с августом, когда Байден оказывался впереди.

Демократы, однако, довольно чувствительны к скандалам, высказываниям, выступлениям и другим инцидентам кампании. Каждый успех и каждая ошибка определяют рейтинги и дальнейшее поведение избирателей. Камала Харрис служит ярким примером этой тенденции: ее рейтинги достигли пика после впечатляющих результатов дебатов, которые вскоре были омрачены новыми событиями. Согласно большинству опросов, Харрис в настоящее время выигрывает около 4-5%. В отличие от республиканцев, у демократов есть множество кандидатов и поле для выбора.

Фигурант украинского скандала Джо Байден уже почувствовал влияние ситуации на результаты опросов. Теперь ему наступает на пятки - а иногда и опережает - сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Хотя Байден-старший может быть совершенно невиновен в деле Шокина и Бурисмы, постоянная негативная пресса и пристальное внимание неизбежно снизят его шансы на получение демократической номинации. Оказывая давление на Зеленского в расследовании семьи Байденов, президент США не ставит целью найти какие-либо реальные правонарушения. Он хочет затянуть расследование на месяцы, используя его как неиссякаемый источник нападок и спекуляций. Конечная цель: сделать так, чтобы Элизабет Уоррен стала кандидатом от демократов.

Как скандал повлияет на выборы?

Бывший вице-президент Байден представляет самую большую угрозу для второго президентства Трампа. В отличие от Элизабет Уоррен, Байден может получить поддержку части независимого электората, а также умеренных республиканцев, разочарованных нынешней властью. Несмотря на то, что Байден вызывает меньше восторга и собирает меньшие толпы, чем его основные соперники, он является стратегически лучшим выбором для партии. Уоррен, которая заняла первое место в нескольких последних опросах, слишком «левая», чтобы перетянуть долю более нейтральных избирателей Трампа. Сенатор штата Массачусетс также сумела настроить против себя демократических доноров на Уолл-стрит, активно критикуя крупные банки и корпорации.

"Вы в замешательстве, потому что вы демократ, и вы думаете: "Я хочу помочь партии, но она мне навредит, поэтому я помогу президенту Трампу", - один из доноров анонимно рассказал CNBS. Для Трампа, однако, противостояние с крайне левым кандидатом было бы гораздо более благоприятным сценарием, чем если бы от демократов выступал кто-то умеренный. С Уоррен в качестве своего демократического соперника, президент имел бы высокие шансы на переизбрание.

И хоть "Украинагейт" в настоящее время может оказаться катастрофическим для Дональда Трампа, он может использовать его в качестве инструмента для продвижения своих собственных интересов. Президент максимально успешно использует "охоту на ведьм" для активизации своих основных избирателей со времени исследования Роберта Мюллера. Как и в случае с предполагаемым российским сговором, преданные сторонники Трампа будут обвинять демократов и поддерживать своего лидера.

Если президент не будет официально осужден и привлечен к ответственности, Трамп, вероятно, все еще выиграет от сложившейся ситуации - в отличие от бывшего вице-президента Джо Байдена. Более того, если Трамп будет признан виновным, для него ещё не всё потеряно: Конгресс может вынудить президента покинуть Белый дом, но не запретить вновь баллотироваться.

Однако всё это может быть неважно. В мире пост-правды не имеет значения, что обнаружит Конгресс или как проходит расследование. Скандал уже выполнил свою стратегическую задачу: он создал информационный пузырь, который будет жить своей жизнью, несмотря на правдивость всех обвинений.