RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
11:30
Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"
11:28
В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП
11:23
В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
10:40
Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы
10:25
Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
09:49
Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун
09:16
Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии
08:38
В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Меньше, чем у Зеленского: названа зарплата министра обороны за сентябрь

четверг, 10 октября 2019, 13:46
переглянути новину українською

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк за сентябрь получил зарплату в 19,5 тысячи гривен.

Об этом говорится в ответе Департамента финансов Министерства обороны Украины на запрос журналистов.

По данным департамента, средняя зарплата в министерстве за сентябрь составила чуть более 18,6 тысячи гривен.

Для сравнения, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заработал 28 тысяч гривен, из которых 5,5 тысячи ушли на оплату налогов.

Напомним, что в сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заработал 131 728 гривен, что почти в пять раз больше зарплаты Зеленского.

Также "Апостроф" сообщал, что депутаты Верховной Рады девятого созыва получили первую полную зарплату, самые большие выплаты начислены заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку (59 300 грн), меньше всех получила Анна Коваленко из "Слуги народа".

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Обнаружить и уничтожить: в Украине создали интел­лекту­альное оружие

Мокрое потепление: синоптики порадовали погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: