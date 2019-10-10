Меньше, чем у Зеленского: названа зарплата министра обороны за сентябрь

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк за сентябрь получил зарплату в 19,5 тысячи гривен.

Об этом говорится в ответе Департамента финансов Министерства обороны Украины на запрос журналистов.

По данным департамента, средняя зарплата в министерстве за сентябрь составила чуть более 18,6 тысячи гривен.

Для сравнения, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заработал 28 тысяч гривен, из которых 5,5 тысячи ушли на оплату налогов.

Напомним, что в сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заработал 131 728 гривен, что почти в пять раз больше зарплаты Зеленского.

Также "Апостроф" сообщал, что депутаты Верховной Рады девятого созыва получили первую полную зарплату, самые большие выплаты начислены заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку (59 300 грн), меньше всех получила Анна Коваленко из "Слуги народа".