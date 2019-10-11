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Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы

пятница, 11 октября 2019, 10:40
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Родители или супруг умершего, которые не состояли на его иждивении, могут получить пенсию в связи с потерей кормильца, однако это не всегда имеет смысл.

Об этом сообщает газета "Пенсионный курьер".

Как отмечается, статья 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон 1058) предусматривает, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таким образом, родители и муж (жена) умершего, не состоявшие на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если утратили источник средств к существованию.

В то же время, следует учитывать, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается на одного нетрудоспособного члена семьи в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Таким образом, размер назначенной пенсии не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Однако гражданам, которые имеют право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца), назначается только один из этих видов пенсии по его выбору (статья 10 Закона 1058). Таким образом, пенсия по случаю потери кормильца может быть меньше пенсии по возрасту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вероятно, что в ближайшее время размер пенсии в Украине увеличится.

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