Не украинцы, а русины: в Ужгороде вспыхнул скандал из-за украинского языка

В Ужгороде разгорелся громкий скандал из-за отказа работницы музея говорить на украинском языке.

Соответствующий случай описала на своей странице в Facebook Юлия Юлина.

Так, работник музея, не только не захотела говорить на украинском языке, хотя и преподавала его, а говорит по-русски "принципиально".

"У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, но вот сейчас, ввиду политической ситуации в стране, я принципиально говорю и буду говорить только на русском!" - заявила она.

Кроме такого дерзкого заявления, работник музея не постеснялась развести демагогию, кем, якобы, являются на самом деле жители Западной Украины. По ее словам, "жители Западной Украины не украинцы, а русины".

Как сообщал "Апостроф", ранее скандал из-за украинского языка разгорелся в Киеве.