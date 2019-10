В Англии неадекват с ножом набросился на людей: много раненых, видео

11 октября в Манчестере (Англия) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, в результате чего 5 человек получили ранения.



Как сообщает BBC, инцидент произошел в торговом центре Arndale Centre.

Сразу после инцидента всех посетителей и сотрудников ТЦ срочно эвакуировали. Также было остановлено движение на улицах вблизи ТЦ.

В сетях также появилось видео, на котором запечатлен арест нападавшего. Также видно, что находившиеся на улице люди были серьезно напуганы происходящим.

Нападавшим оказался мужчина в возрасте 40-50 лет. О возможных мотивах нападения пока ничего не сообщается. Сейчас полиция выясняет обстоятельства.

Премьер-министр Великобритании эмоционально отреагировал на произошедшее.

"Шокирован инцидентом в Манчестере, мыслями я с ранеными и со всеми пострадавшими", - написал премьер Борис Джонсон.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.