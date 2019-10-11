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В Англии неадекват с ножом набросился на людей: много раненых, видео

пятница, 11 октября 2019, 17:25
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11 октября в Манчестере (Англия) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, в результате чего 5 человек получили ранения.

Как сообщает BBC, инцидент произошел в торговом центре Arndale Centre.

Сразу после инцидента всех посетителей и сотрудников ТЦ срочно эвакуировали. Также было остановлено движение на улицах вблизи ТЦ.

В сетях также появилось видео, на котором запечатлен арест нападавшего. Также видно, что находившиеся на улице люди были серьезно напуганы происходящим.

Нападавшим оказался мужчина в возрасте 40-50 лет. О возможных мотивах нападения пока ничего не сообщается. Сейчас полиция выясняет обстоятельства.

Премьер-министр Великобритании эмоционально отреагировал на произошедшее.

"Шокирован инцидентом в Манчестере, мыслями я с ранеными и со всеми пострадавшими", - написал премьер Борис Джонсон.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа, в США (штат Техас, Эль-Пасо) произошла стрельба в супермаркете Walmart, в результате чего были ранены по меньшей мере 18 человек и как минимум 10 погибли.

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