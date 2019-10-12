Настоящее бабье лето: синоптики дали сказочный прогноз на субботу

В субботу 12 октября ожидается теплая погода без осадков.

В Киеве днем температура поднимется до + 16 + 18 градусов, ночью стремительно упадет до + 7 + 9.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м / с. Температура 12 октября ночью 4-9 ° тепла, а днем 13-18 °.

В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до 21 °.

Как сообщал "Апостроф", синоптики предупредили украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.

Кроме того, потепление, которое начнется во второй декаде октября в Украине, задержится надолго. В этот период температура воздуха днем будет достигать +20 градусов, в некоторых областях на юге страны даже +25 градусов. Такая теплая погода продержится до 20-х чисел октября, после чего придет похолодание.