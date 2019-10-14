Добро пожаловать отсюда: россиянина ткнули носом в реалии Крыма

Жители аннексированного Россией Крыма удивили "радушным гостеприимством" по отношению к россиянину, собравшемуся на полуостров в командировку.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте "КРЫМский бандеровец".

Так, россиянин, собравшийся в командировку в Крым в одной из соцсетей интересуется, если ли на полуострове отделения Сбербанка.

"Добро пожаловать отсюда", "Ну какой Сбербанк. Санкции у нас тут", - отвечают жители Крыма.

"Крым. Жители оккупированной Керчи рассказали собравшемуся понаехать рашисту о пользе санкций, которых никто не боится", - говорится в подписи к скринам переписки крымчан с россиянином в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новой хитрости Кремля с оккупированным Крымом.

Кроме того, в Крыму произошло серьезное экологическое ЧП на побережье.