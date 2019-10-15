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Спасали 40 минут: в Харькове произошла трагедия с молодым солдатом ВСУ

вторник, 15 октября 2019, 20:45
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В Харькове неожиданно скончался солдат срочной службы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NewsRoom.

Информацию о гибели военнослужащего части №3017, который должен был заниматься охраной порядка во время футбольного матча Украина - Литва, подтвердили в пресс-службе Восточного регионального управления Нацгвардии.

"После распределения бойцы загружались в машину, на которой они должны были ехать. Одному из солдат стало плохо, он потерял сознание. Сначала помощь оказывали медики из санчасти, а через шесть минут приехала скорая. Парня увезли в состоянии клинической смерти", - сообщили в ведомстве.

Медики пытались спасти жизнь 21-летнего юноши, 40 минут длились реанимационные мероприятия, однако его сердце так и не начало биться. Солдат уже совсем скоро должен был отправиться в запас. Его тело доставили в морг для установления причин смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "естественная смерть".

Как сообщал "Апостроф", раньше в Тернополе разгорелся скандал из-за ночной "облавы" на призывников.

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