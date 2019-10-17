Мендель попала на забавную фотожабу из-за дерзких выходок с журналистами

В сети опубликовали смешную фотожабу с пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая стала "героем" видео противостояния с журналистом.

Картинку разместили в социальных сетях.

Напомним, у Мендель произошел конфликт с участием журналиста "Схем" Сергеем Андрушко. Она оттолкнула его, не подпуская к главе Офиса президента Андрею Богдану.

В связи с этим пользователи сети публикуют фотожабы с участием Мендель. Ее изобразили в виде борца сумо.

Фотожаба с Мендель

Оригинальное фото

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в новый скандал с рукоприкладством по отношению к журналистам, помимо случая с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко. На этот раз жертвой пресс-секретаря стала журналистка "Апострофа" Юлия Забелина.