Советник главы Минздрава заявил о своем уходе

Основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ", политтехнолог Дмитрий Раимов объявил, что его команда в конце октября перестанет сотрудничать с Министерством здравоохранения.

Об этом Раимов написал на своей странице в Facebook.

“В конце месяца моя команда выходит из Минздрава. Мы ещё останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю поточную работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие ребята. Часть ребят на смену готовим мы, часть ищем, возможно в подарок оставлю кого-то из команды", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой за сентябрь начислили заработную плату меньше средней по ведомству.