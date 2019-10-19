Хорошо, что не крокодил: сети впечатлил бегающий в Раде дикий зверь, фото и видео

В пятницу, 18 октября, в конце рабочего дня в помещениях Верховной Рады обнаружили напуганного зверя, куницу.

Соответствующее видео опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

На записях можно увидеть, как животное бегает по коридорам и залам, пытаясь скрыться от людей. Как именно появился зверек в здании Верховной Рады – неизвестно.

По словам нардепа, куницу в результате "поймали и выпустили на волю".

В комментариях другие пользователи шутят по поводу того, как животное попало в парламент. Нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук написал: "Это из наших кто-то? Я просто всех еще не запомнил".

"Похоже, это душа какого-то депутата предыдущего созыва не может найти свое место в новой реальности", "Может законопроект про запрет живодерень лоббировала", – пишут другие пользователи.

Некоторые, однако, настроены не столь юмористически.

"Судя по комментам, - вечер остроумия. Какой- то идиот принес дикое животное в раду, животное в стрессе - повод для шуток. "Выпустили на волю". На какую волю? Где воля куницы в Киеве?", – пишет пользовательница Марина Кожокарь.

Как ранее сообщал "Апостроф", на заседании Верховной Рады народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко отличился интересной перепиской.