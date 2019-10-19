RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 октября

15:02
Семейные выходные: Горбунов и Осадчая показали, как наслаждаются осенью в Киеве
14:45
Карпаты - Львов - 0:0 онлайн видео трансляция
13:54
Ограничивает свободы человека: MARUV высказалась о новых правилах Нацотбора на Евровидение
12:30
Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала себя в детстве
11:17
Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
10:11
Как Гвоздик потерпел первое поражение в карьере: яркие моменты боя
09:07
Гвоздик - Бетербиев: видео нокдаунов
08:31
Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя
07:45
Гвоздик - Бетербиев: видео вечера бокса
07:34
Без шансов: Гвоздик проиграл чемпионский бой россиянину
07:00
Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хорошо, что не крокодил: сети впечатлил бегающий в Раде дикий зверь, фото и видео

суббота, 19 октября 2019, 14:35
переглянути новину українською

В пятницу, 18 октября, в конце рабочего дня в помещениях Верховной Рады обнаружили напуганного зверя, куницу.

Соответствующее видео опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

На записях можно увидеть, как животное бегает по коридорам и залам, пытаясь скрыться от людей. Как именно появился зверек в здании Верховной Рады – неизвестно.

По словам нардепа, куницу в результате "поймали и выпустили на волю".

В комментариях другие пользователи шутят по поводу того, как животное попало в парламент. Нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук написал: "Это из наших кто-то? Я просто всех еще не запомнил".

"Похоже, это душа какого-то депутата предыдущего созыва не может найти свое место в новой реальности", "Может законопроект про запрет живодерень лоббировала", – пишут другие пользователи.

Некоторые, однако, настроены не столь юмористически.

"Судя по комментам, - вечер остроумия. Какой- то идиот принес дикое животное в раду, животное в стрессе - повод для шуток. "Выпустили на волю". На какую волю? Где воля куницы в Киеве?", – пишет пользовательница Марина Кожокарь.

Как ранее сообщал "Апостроф", на заседании Верховной Рады народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко отличился интересной перепиской.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Толерантность 2.0: как человеку перестать быть "заложником"

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: