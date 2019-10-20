RU  UA  EN

воскресенье, 20 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 октября

16:54
Динамо - Александрия - 0:0 онлайн видео трансляция
13:21
Галатасарай - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
13:15
Убила человека: участница Х-фактора шокировала судей своей темной историей
12:10
Ювентус - Локомотив: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:02
Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
08:23
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций
08:11
Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций
07:30
Бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна: как прошел 6 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт

19 октября

21:01
Защитница Украины заставила судей Х-фактора аплодировать стоя: видео
19:02
"Заря" вырвала победу у второй команды Украины: видео
19:00
Тыквы на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения

воскресенье, 20 октября 2019, 16:59
переглянути новину українською

На заседании правительства был представлен упрощенный порядок получения субсидий для граждан, которые нуждаются в помощи по уплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупный доход уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривен за голову.

Субсидию на общих условиях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя (если он не платит налог за работника).

Право на помощь от правительства имеют те семьи, отапливаемая (а не общая) площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае, если член домохозяйства не имеет доходов, или находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии вывода ЛКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхурочную площадь, но не более чем 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию за выслугу лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства, и дети с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Для примера, если размер обязательного платежа за определенную услуг составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее потребило только на 120 гривен, уплате будет подлежать фактический объем потребления, то есть 120 гривен.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить такие категории лиц:

– безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять позитивное для заявителя решение;

– безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;

– граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ, который подтверждается документально. Тогда домохозяйство в Украине, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить субсидию на общих условиях.

Напомним, подробнее о получении субсидий в Украине читайте в материале "Апострофа": Монетизация субсидий по-новому: что это и как работает.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Толерантность 2.0: как человеку перестать быть "заложником"

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: