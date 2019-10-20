Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения

На заседании правительства был представлен упрощенный порядок получения субсидий для граждан, которые нуждаются в помощи по уплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупный доход уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривен за голову.

Субсидию на общих условиях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя (если он не платит налог за работника).

Право на помощь от правительства имеют те семьи, отапливаемая (а не общая) площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае, если член домохозяйства не имеет доходов, или находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии вывода ЛКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхурочную площадь, но не более чем 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию за выслугу лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства, и дети с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Для примера, если размер обязательного платежа за определенную услуг составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее потребило только на 120 гривен, уплате будет подлежать фактический объем потребления, то есть 120 гривен.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить такие категории лиц:

– безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять позитивное для заявителя решение;

– безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;

– граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ, который подтверждается документально. Тогда домохозяйство в Украине, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить субсидию на общих условиях.

Напомним, подробнее о получении субсидий в Украине читайте в материале "Апострофа": Монетизация субсидий по-новому: что это и как работает.