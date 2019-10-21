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Гладковский вышел на свободу: в сети припомнили забавное видео

понедельник, 21 октября 2019, 16:27
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21 октября бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из СИЗО после внесения залога в размере около 10,6 миллиона гривен.

Перед выходом на свободу бизнес-партнеру бывшего президента Украины Петра Порошенко надели электронный браслет.

После выхода из СИЗО Гладковский уехал в неизвестном направлении, не захотев общаться с прессой.

В свою очередь его адвокат заявил, что Гладковский продолжает голодовку. Также известно, что паспорт Гладковский, который до 2014 года носил фамилию Свинарчук, еще не сдал.

В сети тем временем вспомнили смешное видео, на котором огромная свинья пытается спрыгнуть на ходу с грузовика и ей в итоге это удается.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото задержания Гладковского.

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