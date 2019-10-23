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Ему было всего 35: появились имя и фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ

среда, 23 октября 2019, 13:50
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23 октября в зоне ООС погиб 35-летний боец из Коломыи сержант Виталий Носкевич.

Об этом сообщает блогер под ником "Конопляний Джмелик" в Twitter.

"В зоне ООС погиб 35-летний боец из Коломыи сержант Виталий Носкевич, 28 ОМБр. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Волыни скончался резервист Юрий Степанюк.

Между тем, российские наемники на Донбассе продолжают провокации против украинских военных - бойцам Вооруженных сил Украины приходят СМС-ки со странным содержанием, которыми их хотят запугать и подорвать боевой дух.

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