Пропагандисты ДНР заявили об экономическом "прорыве": сеть повеселило видео

Пропагандисты ДНР выпустили рекламный ролик, в котором приглашают всех желающих на Донецкий международный форум, который пройдет 29-30 октября в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает блогер под ником "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

В видео голос за кадром рассказывает о привлечении ведущих бизнесменов, ученых и экспертов из России, из "Донецкой народной Республики", с "Луганской народной Республики" и из-за рубежа. По словам автора, цель форума - это возвращение "индустриального лидерства Донбасса". Весь ролик снят в торжественной пропагандистской тональности и вызвал смех со стороны пользователей соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", в детских садах на оккупированной территории Донбасса в меню нет мяса, так как на это не хватает денег.