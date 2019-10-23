RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

23:34
Суд арестовал экс-нардепа, замешанного в аферах с квартирами для НГУ
22:55
В сети жесткой фотожабой показали проверку "слуг народа" на детекторе лжи
22:04
В Киеве задержали афериста, который зарабатывал на "связях" в ОПУ: фото и реакция офиса Зеленского
21:36
Названы смешные зарплаты у сотрудников Минздрава
20:12
Насколько богаты члены королевской семьи: состояние Елизаветы II, ее детей и внуков
20:05
Забыли про Крым: сети взбудоражили заявления Зеленского и Назарбаева в Токио
19:41
Убийство Вороненкова: стало известно о резонансном решении суда
19:18
Король Таиланда женился на генерале и на генерал-майоре, но что-то в семье двоеженца пошло не так
19:00
Как сделать костюм Джокера на Хэллоуин: грим, вещи и аксессуары
17:30
Депутат Рады показал на видео итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля
17:09
Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"
17:06
Следующей ждем Верку Сердючку: сети взбудоражило обращение комика из СНБО к "поклонникам"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пропагандисты ДНР заявили об экономическом "прорыве": сеть повеселило видео

среда, 23 октября 2019, 04:13
переглянути новину українською

Пропагандисты ДНР выпустили рекламный ролик, в котором приглашают всех желающих на Донецкий международный форум, который пройдет 29-30 октября в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает блогер под ником "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

В видео голос за кадром рассказывает о привлечении ведущих бизнесменов, ученых и экспертов из России, из "Донецкой народной Республики", с "Луганской народной Республики" и из-за рубежа. По словам автора, цель форума - это возвращение "индустриального лидерства Донбасса". Весь ролик снят в торжественной пропагандистской тональности и вызвал смех со стороны пользователей соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", в детских садах на оккупированной территории Донбасса в меню нет мяса, так как на это не хватает денег.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: