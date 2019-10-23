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Смертельный взрыв в центре Киева: названо имя второго погибшего

среда, 23 октября 2019, 10:18
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Взрыв у бара Пророк Фото: Facebook

Во вторник, 22 октября, на улице Пушкинской в центре Киева вследствие взрыва погиб участник АТО Виктор Дегтярев с позывным "Сэнсэй" и охранник Михаил Никитин.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Киеве и "Украинскую правду".

"Один из погибших ветеран АТО "Сэнсэй". Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин", - уточнили источники для журналистов.

В отделе коммуникаций полиции подтвердили, что один погибший был участником АТО. Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Основная версия взрыва – неосторожное обращение с взрывным устройством. Следственная группа осмотрела место трагедии, изъяла остатки гранаты и опросила свидетелей.

Как сообщал "Апостроф", 22 октября на улице Пушкинской у бара "Пророк" в Киеве произошел взрыв гранаты. Вследствие происшествия погибли два человека, а также ранения получила девушка, которая проходила мимо, она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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