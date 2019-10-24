Здесь людей нет: в сети метко объяснили "заборный синдром" оккупантов в Крыму

В оккупированном Крыму местные жители в соцсетях возмущаются по поводу строительства заборов, которыми ограждают железнодорожные пути, дороги, вокзалы и даже морское побережье якобы для защиты от террористов.

Гневный пост по поводу превращения крымских городов в клетку и гетто был опубликован на странице "Черный список Севастополь" в соцсетях.

"Такое ощущение, что понаехи выстраивают эти заборы не от террористов, а от нас с вами… Просто жизнь заборная какая-то. .. Чего еще не хватает наверное, смотрящего рядом, караула и пулеметчика на вышках", - жалуется автор поста.

"Я не понимаю, почему вы удивляетесь? Мы же теперь к родной гавани пришвартованы.Тут людей нет, тут только скот. А скоту нужны загоны", - ответил на жалобу один комментаторов.

На негодования жителей Севастополя отреагировал в своем аккаунте в Twiitter украинский военнослужащий под ником Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Севастопольцы просто в "восторге" от действий оккупантов. Но вспомним референдум! Роисся - приди! Пришла, все отжала и оградила! Хотели и получили, прозрение начинает приходить когда начинаешь сравнивать "до и после". Верно в конце написано о вышку с автоматчиками, они там уже тоже есть. Родная гавань она такая, с привкусом колючей проволоки..." - подчеркнул блогер.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму "для защиты от терроризма" ограждают заборами железнодорожные пути.