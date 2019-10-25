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Глаза заливало гноем: украинка рассказала про ужасы жизни в плену у боевиков ДНР

пятница, 25 октября 2019, 05:25
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Украинская пенсионерка Ольга Политова рассказала страшную историю задержания боевиками ДНР 13 ноября 2015, про подробности жизни в плену и спасение.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Украинку задержали на блокпосте ДНР и начали допрашивать о связи с диверсионными развод группами. В результате украинка просидела в плену два года и полтора месяца: два года и три недели - в СИЗО, три недели - в женской колонии в Снежном.

Условия содержания были ужасными, ведь не было даже медицинской помощи. Когда женщина предложила работать врачом в медпункте - ей отказали, несмотря на то, что она дипломированный специалист.

"Они отказали, потому что хотели мне хуже - вместе с наркоманами и убийцами держать в загоне [...] Те туалеты, которые без конца забиваются, те оплеванные инфекциями раковины, а рядом с тобой кто угодно - и с туберкулезом, и с сифилисом, и с гепатитом. В камерах было от 6 до 14 человек. Я старалась там ничего не есть. Иногда - кашу и хлеб брала. Передачи были раз в месяц, но их могли есть все, кто был в камере, за два-три дня. Всех держали вместе - политических и уголовных. Я прошла 8 камер ", - рассказала женщина.

Женщина добавила, что отношение к ней было плохое. Когда пленницу привезли в камеру, то у нее начался гнойный конъюнктивит. Четверо суток глаза заливало гноем. Однако, никто не предоставил медицинской помощи.

"Работать заставляли в обязательном порядке. За мной закрепили раздевалку. Представьте: все приходят и в карманах приносят шлак, бросают на пол, чтобы я убирала, мыла. Издевались, унижали. Были люди, которые относились ко мне с уважением, но это единицы ", - объяснила она.

Пленницу освободили 27 декабря 2017, когда был большой обмен.

Как сообщал "Апостроф", ранее опубликовали эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

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