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Прокуратура отреагировала на убийство свидетеля по делу Вороненкова

пятница, 25 октября 2019, 17:42
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В прокуратуре Киева заявили, что убитый в пятницу, 25 октября, в перестрелке в Харькове Владимир Борох не был ключевым свидетелем в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и ценных показаний не дал.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец для "Украинской правды".

Она отметила, что ранее распространенные сведения о том, что Бороха задерживали вместе с подозреваемыми по делу – правда.

"Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству получено не было. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил", - сообщила спикер.

Максимец подчеркнула, что прокуратура Киева будет контактировать с харьковскими следственными органами относительно прогресса в расследовании убийства свидетеля, и версия о связи стрельбы в Харькове с расследованием по делу Вороненкова будет проверена.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат рассказал, что убитый в ходе стрельбы в Харькове Владимир Борох был свидетелем в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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