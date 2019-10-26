Украина перейдет на зимнее время: как пережить перевод часов

В ночь на 26 октября Украина переходит на зимнее время. Ровно в 4:00 нужно перевести часы на один час назад.

Для чего Украина переводит время?

Первый раз переводили стрелки часов в 1908 году. Тогда поводом для этого стали экономия и стремление к более рациональному использованию электроэнергии. В Украине часы переводят с начала Независимости, однако в 2011 году в Верховной Раде были попытки отменить эту процедуру.

Врачи отмечают, что переход на "зимнее" время не несет особого вреда здоровью, в отличие от перехода на "летнее".

"За несколько дней до перевода часов следует отказаться от серьезных физических и психологических нагрузок и побольше отдыхать, желательно на свежем воздухе; - за неделю до перехода на "зимнее" время нужно попробовать засыпать на 15 минут раньше, чем обычно, и перестать пользоваться гаджетами перед сном. Спальню вечером желательно проветривать", - отмечают специалисты.

При этом синоптики советуют в это время отказаться от употребления алкоголя, жирной пищи и увеличить количество воды в своем рационе.

Напомним, что в социальных сетях продолжают активно обсуждать густой туман, который покрывает Киев уже несколько дней.