В Японии презентовали летающую метлу, как в фильмах про Гарри Поттера: фото и видео

23 октября в автосалоне Токио Toyota презентовали летающую метлу.

Видео презентации опубликовано на сайте компании.

Японский автопроизводитель в автосалоне представил несколько необычных проектов, однако больше всего посетителей автосалона удивил концепт электронной летающей метлы под названием e-broom.

Probably my favorite Toyota concept presented at the Tokyo Motor Show - the e-broom pic.twitter.com/D7aQICyCkc — Elvin García Luciano (@elvinelvinelvin) 25 октября 2019 г.

Метла оснащена электромотором и на ней закреплено колесо. Приспособление, достаточно зажать между ног и начать движение. В то же время, как летает метла, представители компании пока не показали.

На создание метлы изобретателей вдохновили сказочные метлы, которые ведьмы используют для полетов. По задумке авторов, концепт должен объединить человека и машину и заново открыть удовольствие от мобильности.

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