В Японии презентовали летающую метлу, как в фильмах про Гарри Поттера: фото и видео

23 октября в автосалоне Токио Toyota презентовали летающую метлу.

Видео презентации опубликовано на сайте компании.

Японский автопроизводитель в автосалоне представил несколько необычных проектов, однако больше всего посетителей автосалона удивил концепт электронной летающей метлы под названием e-broom.

Probably my favorite Toyota concept presented at the Tokyo Motor Show - the e-broom pic.twitter.com/D7aQICyCkc