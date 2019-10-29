Боевики ДНР устроили наглую провокацию на Донбассе в день разведения сил

Во вторник, 29 октября, на Донбассе в день начала разведения сил у линии разграничения диверсанты боевиков обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области группа пророссийских боевиков из стрелкового оружия тремя очередями обстреляла БПЛА миссии ОБСЕ. Наблюдателям пришлось его посадить, видимых повреждений он не получил.

Ранее противник регулярно открывал огонь по беспилотным аппаратам миссии, а также препятствовал их работе с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы. Так боевики скрывали вооружение и препятствовали работе наблюдателей. При этом часто в обстрелах беспилотников обвиняли украинских военных.

Как сообщал "Апостроф", несколько дней назад наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали грубое нарушение мирных договоренностей со стороны боевиков так называемых ЛНР и ДНР – они разместили десятки "Градов" с нарушением линии отвода.